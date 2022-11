Mancini torna su Italia-Macedonia: "Una partita che capita una volta ogni 100 anni"

Sono passati quasi 8 mesi, ma Italia-Macedonia del Nord nella mente di Roberto Mancini è ancora un ricordo nitido.

Il ct azzurro, alla vigilia dell'amichevole di Tirana con l'Albania, ha riavvolto il nastro al match perso a Palermo a fine marzo che ci ha estromesso dai Mondiali del Qatar.

Ironia della sorte, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra le rivali del girone ci saranno nuovamente i macedoni e l'Inghilterra.

È un gruppo abbastanza duro ma gironi facili non ce ne sono, avremo subito l'Inghilterra e poi vedremo, ma ci sarà da lottare".

Sul test con l'Albania e quello di domenica con l'Austria, inoltre, Mancini ha spiegato:

Anche se sono due amichevoli, si tratta di due partite importanti per noi, per provare qualche giocatore nuovo, giovane, valuteremo quei giocatori che ancora non conosciamo benissimo".