Mancini incoraggiato: "Arrivano buone indicazioni dal nuovo modulo, giocato una buona partita"

Il ct azzurro dopo la vittoria per 3-1 in casa dell'Albania: "Indicazioni positive dal nuovo modulo, i ragazzi hanno fatto una buona partita".

Una vittoria sicuramente convincente, ma che lascia l'amaro in bocca considerando che in questo periodo dell'anno la speranza era quella di stare a ultimare la preparazione per i Mondiali.

In ogni caso il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, si ritiene soddisfatto di quanto espresso dalla sua squadra contro l'Albania.

"Bisognava affrontare la gara nel modo migliore. I ragazzi hanno fatto una buona partita, il nuovo modulo è andato abbastanza bene e ci sono state cose positive. Sono stati bravi, avendo tante occasioni.

Un commento alla prestazione di Vincenzo Grifo, autore di una doppietta alla Kombetare Arena di Tirana, e a quella di Nicolò Zaniolo.

"Grifo è un grande giocatore e in Bundesliga sta segnando tanti goal. Tutti e due bene. Hanno fatto tutti bene. Nel primo tempo benissimo, nella ripresa un po' meno. Loro sono cresciuti e noi abbiamo concesso qualcosa. Abbiamo fatto la partita che dovevamo".

Un aggiornamento anche sulle condizioni di Sandro Tonali, uscito malconcio a fine primo tempo per via di una brutta caduta.