Il record di Mancini: 15 ammonizioni, nessuno come lui in Europa

Nessuno come Gianluca Mancini in Serie A. In cima anche relativamente ai maggiori campionati europei. In che classifiche? Quelle dei cartellini gialli ricevuti. Anche contro lo Spezia, nella trasferta della Roma valida per il 27esimo turno di Serie A, l'ex difensore dell'Atalanta ha ricevuto un'ammonizione. La quindicesima in stagione.

Dato particolare quello di Mancini, che supera ogni collega di Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Premier League e Liga sia relativamente ai singoli campionati, sia sommando le competizioni continentali, dalla Champions alla Conference League in cui è attualmente impegnata la Roma.

Contro lo Spezia è arrivata l'udicesima ammonizione della Serie A 2021/2022 per Mancini, che ha così staccato Maxime Lopez, Verratti, Suarez del Getafe, Alderete del Valencia, Verdù dell'Elche e Bereszynski, tutti fermi a quota dieci, un giallo dietro il centrale di Mourinho.

Sono invece quindici i gialli considerando Serie A e coppe, uno in più di Casemiro. A dodici invece chiudono il particolare podio Verratti e Luiz Felipe. Considerando le ultime gare di campionato, per il 25enne toscano, il giallo è stata una costante continua.

Dal 4 dicembre, gara persa 3-0 contro l'Inter, Mancini ha ricevuto un giallo in campionato in tutte le gare giocate con la Roma, eccezion fatta per la sfida contro la Sampdoria pareggiata il 22 dicembre. Contro Spezia, Juventus e Verona, non è stato a disposizione, proprio per squalifica causa diffida, o espulsione.

Nella prima sfida dell'anno contro il Milan, infatti, Mancini ha ricevuto un doppio giallo e una conseguente espulsione che non ha permesso a Mourinho di schierarlo contro la Juventus, nella pirotecnica gara persa dai giallorossi per 3-4 in terra capitolina. Contro Spezia e Verona, invece, il giallorosso è rimasto a guardare la Roma da lontano causa squalifica per somma di ammonizioni. Il totale? Otto nelle ultime sette gare di Serie A.