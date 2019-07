Mancini alla Roma, è ufficiale: in prestito con obbligo di riscatto

Il difensore centrale si trasferisce alla Roma: lascia l'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto.

Sotto Petrachi e Fonseca, la continua a ringiovanire la rosa. Dopo Diawara, Spinazzola e Pau Lopez, i giallorossi ufficializzano il post Manolas: al centro della difesa arriva ufficialmente Gianluca Mancini, acquistato dall' e confermato dalla stessa società nerazzurra.

Dopo le visite mediche e le foto di rito con la sciarpa giallorossa, Mancini è ufficialmente un nuovo difensore della Roma. Sarà lui a raccogliere l'eredità di Manolas per giocare al fianco di Fazio in , Coppa ed nell'imminente nuova stagione.

Mancini approda alla Roma in prestito, ma con obbligo di riscatto nell'estate 2020:

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Roma il calciatore Gianluca Mancini a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Società ringrazia Gianluca per l'impegno, la serietà e il prezioso contributo offerti in questi due anni per il raggiungimento di obiettivi importanti come la qualificazione alla prossima UEFA ".

La Roma ha svelato le cifre dell'accordo nello specifico:

"Corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi".

Classe 1996, Mancini è stato tra le rivelazioni della passata annata di Serie A, viste le cinque reti messe a segno con l'Atalanta. Decisivo per la qualificazione in Champions, giocherà i gironi di Europa League dopo essere sceso in campo nei preliminari un anno fa.

Negli ultimi mesi Mancini ha anche conquistato un posto nella Nazionale maggiore, scendendo in campo nelle gare di qualificazione a che hanno visto l'Italia sfidare il Liechtenstein e la . Meno fortunato invece il ritorno in Under 21, vista l'eliminazione dopo la fase a gironi nel torneo casalingo.

Mancini una nuova parte della sua carriera con entusiasmo, come dichiarato a Roma TV:

"Essere un giocatore di un club prestigioso come la Roma è un motivo d’orgoglio e ripaga dei tanti sacrifici fatti da quando ho iniziato a giocare a calcio. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".

Il difensore classe 1996 ha anche rivelato di aver già parlato con la Roma nell'ultima sessione di mercato e di aver deciso di lasciare l'Atalanta per giocare in una grande squadra.