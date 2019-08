Manchester United, tentativo in extremis per Eriksen del Tottenham

Nonostante il futuro di Pogba sia ancora in bilico, il Manchester United sferra l'attacco in extremis per Eriksen: serve un'offerta importante.

Benché ancora non si conosca il futuro di Paul Pogba, che resta incerto, il manager del , Ole Gunnar Solskjaer, sembra intenzionato a rinforzare il centrocampo dei Red Devils con un colpo di qualità negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Secondo quanto riporta il 'Telegraph', infatti, il Manchester United intende sferrare l'assalto in extremis al danese del Christian Eriksen, quando mancano ormai poco più di 2 giorni alla chiusura del calciomercato inglese.

Il ventisettenne, in grado di disimpegnarsi in più ruoli dalla metà campo in su, piace a diverse big europee, dal alla , passando per l', ma nessuna di queste ha finora formalizzato il suo interesse con una proposta concreta. Per questo i Red Devils intendono provarci.

La speranza dei rossoneri è che, di fronte al rischio di perdere il giocatore per una cifra attorno ai 50 milioni di euro (il calciomercato in , in , in e in chiuderà soltanto il 2 settembre), il presidente degli Spurs, Daniel Leavy, chieda una cifra molto inferiore ai quasi 142 milioni di valutazione del suo giocatore risalente alla fine dell'ultima stagione.

Il tempo scorre veloce, ma una proposta intermedia, magari favorita da una cessione pesante (vedasi Lukaku e lo stesso Pogba), potrebbe regalare a Solskjaer un rinforzo importante per la nuova stagione.