Manchester United-Southampton 9-0: i Red Devils spazzano via i Saints

Il Manchester United torna alla vittoria in Premier League schiantando il Southampton. All’Old Trafford finisce 9-0.

Dopo aver messo in cascina un punto nelle ultime due uscite di campionato, il Manchester United torna ad accelerare e lo fa nel modo più clamoroso possibile. I Red Devils si sono infatti imposti in uno dei quattro anticipi del 22esimo turno di Premier League, con un clamoroso 9-0 sul Southampton.

All’Old Trafford, gara fin da subito in salita per i Saints che già al 2’ si sono ritrovati in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Jankewitz per un durissimo fallo ai danni di McTominay.

Al 18’ a portare i padroni di casa in vantaggio è stato Wan-Bissaka, sfruttando un pallone offerto da Shaw, mentre il raddoppio è arrivato al 25’ e a siglarlo è stato Rashford.

La prima frazione ha visto poi il Manchester United dilagare prima della sua chiusura: al 34’ è stata un’autorete di Bednarek a rendere ancora più in discesa la strada per gli uomini di Solskjaer, mentre al 40’ il goal del momentaneo 4-0 è stato realizzato da Cavani con un colpo di testa.

Nella ripresa, al 69’, il goal di Martial su suggerimento di Bruno Fernandes, mentre appena 3’ più tardi è stato McTominay a trovare la rete del 6-0.

Nei minuti finali, dopo un’altra espulsione comminata ai danni di Bednarek per un fallo da rigore commesso ai danni di Martial, gli ultimi tre goal dello United. Le firme sono state di Bruno Fernandes all’88’ dal dischetto, ancora di Martial e di James.

In virtù di questo successo, il Manchester United riprende momentaneamente in vetta alla classifica il Manchester City (che però ha due gare in meno) a quota 44.

Per il Southampton si tratta incredibilmente della seconda sconfitta di una tale portate nel giro di meno di due anni.

Il 25 ottobre del 2019 i Saints vennero travolti con lo stesso risultato, ma in casa St Mary's Stadium, dal Leicester.