Manchester United, Maguire nel mirino: al Leicester non bastano 78 milioni

Il Manchester United continua ad inseguire Harry Maguire. I Red Devils rilanciano a 78 milioni, per il Leicester non sono abbastanza.

Il nuovo riparte dalla difesa. I Red Devils, dopo aver chiuso per Aaron Wan-Bissaka, ora puntano al grandissimo colpo: quello che porterebbe alla corte di Ole Gunnar Solskjaer Harry Maguire.

Il centrale del e della Nazionale inglese è da tempo uno degli obiettivi primari dello United, ma riuscire a chiudere l’operazione sarà tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il club delle Foxes ha rifiutato un’offerta da oltre 78 milioni di euro ribadendo, almeno per il momento, l’incredibilità del giocatore.

Il Manchester United ha quindi effettuato l’atteso rilancio migliorando la sua prima offerta di 72 milioni e a rendere più in salita la strada che porta a Maguire è stato paradossalmente proprio l’acquisto di Wan-Bissaka. Il Leicester ritiene infatti che se i Red Devils hanno versato nelle casse del qualcosa come 56 milioni per un giocatore di appena 21 anni, il prezzo per un elemento di comprovata esperienza e qualità come Maguire debba necessariamente essere superiore.

Sempre secondo Sky Sport News, il proprietario del Leicester, Aiyawatt Shrivaddhanaprabha, sarebbe disposto a cedere il suo gioiello solo ad una condizione: che diventi il difensore più costoso di sempre e che quindi la sua cessione frutti più degli 84 milioni versati dal nelle casse del nel gennaio del 2017 per l’acquisto di Van Dijk.