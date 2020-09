Manchester City, Mahrez e Laporte trovati positivi al COVID-19

Il Manchester City comunica che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al Coronavirus. Entrambi i giocatori sono asintomatici.

L'incubo COVID-19 non accenna a sparire. Nemmeno nel calcio. E nemmeno nel football inglese, dove il ha annunciato la positività al virus di due calciatori della propria rosa: Riyad Mahrez e Aymeric Laporte.

Il club inglese lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, precisando che sia l'esterno algerino che il difensore francese sono asintomatici.

"Il Manchester City può confermare che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al COVID-19. Attualmente entrambi i calciatori stanno osservando un periodo di auto-isolamento in accordo con il protocollo sulla quarantena della Premier League e del Governo inglese. Nessuno dei due presenta sintomi legati al virus. Tutti nel club augurano a Riyad e ad Aymeric un pronto recupero in vista del loro ritorno agli allenamenti e della nuova stagione".

La Premier League inizierà sabato, ma non per il Manchester City: la gara contro l' è stata rinviata, in quanto de Bruyne e compagni, così come il , hanno chiuso la scorsa stagione in ritardo rispetto alle altre squadre del campionato.