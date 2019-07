Manchester City, Delph verso l'Everton: si attende solo la firma

Fabian Delph è ad un passo dall’Everton e avrebbe già raggiunto il ritiro dei Toffees. Nelle casse del Manchester City finiranno circa 10 milioni.

Sembra essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Fabian Delph al . Il centrocampista della Nazionale inglese è infatti vicino ad apporre la firma che lo legherà all’.

Secondo quanto riportato in da Sky Sports News, il giocatore è già giunto in , dove i Toffees stanno lavorando per la preparazione estiva, per unirsi a quelli che saranno i suoi nuovi compagni in attesa che ogni tassello vada al suo posto e che si arrivi quindi alla definitiva fumata bianca.

Un colpo importante per l’ ed anche relativamente a ‘basso costo’, visto che l’operazione dovrebbe essere chiusa sulla base di circa 10 milioni di euro.

Approdato al Manchester City nell’estate del 2015 dopo le eccellenti annate vissute all’, Delph con i Citizens non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso. Nell’ultima stagione ha raggranellato 11 presenze in Premier League, alle quali vanno aggiunte altre 6 in , 1 in e 2 in EFL Cup.