L'omaggio del Manchester City a David Silva: una statua all'esterno di Etihad

Dieci anni non si possono dimenticare. E' il caso della storia d'amore tra David Silva e il , col club inglese che rende omaggio al fuoriclasse spagnolo.

Una statua raffigurante il numero 21, fresco di addio ai Citizens dove arrivò nel 2010, verrà realizzata e collocata all'esterno dell'Etihad Stadium. Un suo murales, inoltre, nascerà nel centro sportivo.

Glittering Silva-ware 🏆



An incredible contribution from one of the Club’s greatest-ever players 💙



Gracias, @21LVA!



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/BVz7sC5cXl