Manchester City, Dani Alves nel mirino: possibile colpo a parametro zero

Chiusa l’avventura al PSG, Dani Alves potrebbe ripartire dal Manchester City. Svincolato, può rappresentare un super colpo a parametro zero.

Chiusa la sua esperienza con il e reduce da una Copa America nella quale ha dimostrato ancora una volta, nonostante le 36 primavere, di essere ancora uno degli esterni più forti del pianeta, Dani Alves è ora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riportato da Globoesporte, il fuoriclasse brasiliano, dopo un breve periodo di riposo a Bahia, nei prossimi giorni volerà in Europa con il suo manager, Fransergio, per ascoltare e valutare le proposte di due club.

L'articolo prosegue qui sotto

L’obiettivo di Dani Alves è quello di unirsi ad una squadra di altissimo livello e tra le sue priorità ci sono trovare una nuova sfida, giocare in un campionato competitivo e sottoscrivere un contratto di almeno due anni anni che possa garantirgli la giusta stabilità.

L’esterno brasiliano, dopo aver giocato in , e , potrebbe ora provare a vincere anche in . Tra i club ai quali è stato accostato c’è infatti il . Proprio a Manchester, tra l’altro, Alves ritroverebbe Pep Guardiola, tecnico con il quale ha già lavorato ai tempi del e al quale è legato da un ottimo rapporto.

Dani Alves, il giocatore con più vincente della storia (43 i titoli ufficiali messi in bacheca) nei Citizens troverebbe una compagine che certamente potrebbe aiutarlo a migliorare il suo già straordinario record ed inoltre non ha mai nascosto che gli piacerebbe provare un esperienza in Inghilterra.