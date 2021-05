Manchester City-Chelsea, le pagelle: Kanté monumentale, Sterling non pervenuto

Prova maiuscola per i Blues: Havertz la decide, Mount disegna calcio. Tra le fila dei Citizens ci prova solo Foden, male le altre stelle.

PAGELLE MANCHESTER CITY

EDERSON 5.5 - Sempre pungente in impostazione, non legge in maniera corretta il guizzo di Havertz.

WALKER 6 - Spinge ininterrottamente sull'acceleratore, perdendo ogni tanto la bussola dietro.

STONES 6 - Non si avventura in dinamiche pericolose, rispettando la posizione.

RUBEN DIAS 6 - E' l'anello forte della retroguardia dei Citizens. E vanta ancora ampi margini di miglioramento.

ZINCHENKO 5 - Schierato a sorpresa tra i titolari, appare poco lucido soprattutto in fase difensiva.

DE BRUYNE 5.5 - La stella tanto attesa finisce per offuscarsi con un infortunio che lo porta a uscire anzitempo. ( 60' GABRIEL JESUS 5.5 - Non cambia, affatto, il match).

GUNDOGAN 5.5 - Prova a farsi sentire anche con le cattive, ma i Blues arrivano da tutte le parti e - per lui - non è una buona notizia.

BERNARDO SILVA 5.5 - Epicentro tecnico della formazione guidata da Guardiola, fatica a inventare con sapienza e lucidità. (64' FERNANDINHO 6.5 - Dà riferimenti e geometrie).

MAHREZ 5 - Non parte male, tuttavia perde fiducia con il trascorrere dei minuti sfociando nell'impalpabilità.

FODEN 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento e, inoltre, si scontra contro la bravura targata Rudiger.

STERLING 5 - Poca personalità, pochi acuti. Finisce per marcarsi da solo. ( 77' AGUERO SV ).

PAGELLE CHELSEA

MENDY 6 - Pressoché spettatore non pagante, vive incredibilmente una finale all'insegna della purissima ordinaria amministrazione.

JAMES 7 - Attento, reattivo, puntuale. In una sola parola? Partitona.

THIAGO SILVA 6 - La sua gara dura dura meno di un tempo a causa di un problema muscolare. ( 39' CHRISTENSEN 7 - Apporto privo di sbavature).

RUDIGER 7.5 – Una chiusura magistrale su Foden e, in generale, una prova di livello assoluto.

AZPILICUETA 7.5 - Salva nella ripresa la palla del potenziale 1-1, contributo extra lusso.

KANTE 8 – Pericoloso negli inserimenti, fa tutto e bene. Top player.

JORGINHO 6.5 - Si vede poco, ma si fa sempre trovare pronto con giocate produttive.

CHILWELL 7 - Solido e diligente, trova l'ennesima grande prova di un'annata da urlo.

MOUNT 7.5 – La palla fantascientifica a ideare l’1-0 vale il prezzo del biglietto. ( 80' KOVACIC SV ).

HAVERTZ 7.5 - Alla prima stagione tra le fila del Chelsea, ha il merito di deciderla. Superfluo aggiungere altro.

WERNER 6 – Nel primo tempo si divora due ottimi occasioni, poi vive una serata battagliera ( 66' PULISC 6.5 - Entra con la mentalità giusta, gestendo sapientemente ripartenze vitali).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 5.5; Walker 6, Stones 6, Dias 6, Zinchenko 5; Bernardo Silva 5.5 (64' Fernandinho 6.5), Gundogan 5.5, Foden 6; Mahrez 5, De Bruyne 5.5 (60' Gabriel Jesus 5.5), Sterling 5 (77' Aguero s.v). All. Guardiola.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy 6; Azpilicueta 7.5, Thiago Silva 6 (39' Christensen 7), Rudiger 7.5; James 7, Kanté 8, Jorginho 6.5, Chilwell 7; Havertz 7.5, Mount 7.5 (80' Kovacic s.v.); Werner 6 (66' Pulisic 6.5). All. Tuchel.