Mame Thiam brilla in Turchia: cresciuto nell'Inter, zero presenze alla Juventus

Da Borini a Castro, da Balotelli a Poli. Sono tanti i giocatori del campionato turco con un passato in Italia, protagonisti assoluti della Super Lig 2021/2022. Grazie a goal e assist, Super Mario Balotelli è riuscito a riconquistare la Nazionale, mentre gli ex atalantini Cornelius e Pesic guidano la classifica dei marcatori. Davanti allo stesso attaccante azzurro e Mame Thiam, altro vecchio volto della Serie A.

Reduce dal successo in Coppa d'Africa con la maglia del Senegal, Thiam ha trovato da alcuni anni in Turchia la propria dimensione: l'esplosione del 29enne nativo di Nguidile, che i suoi vecchi club italiani si aspettavano, non è mai arrivata in Serie A. Diverso, invece, il discorso all'estero.

Thiam è cresciuto nelle giovanili dell'Inter un decennio fa (Allievi e Primavera), senza però mai riuscire ad esordire in prima squadra. Con le casacche di Avellino e Sudtirol si è però messo in mostra tanto da essere acquistato dalla Juventus in comproprietà. Anche in bianconero, però, zero presenze e continuo girovagare in Italia (Empoli in Serie A) ed Europa:

"Ero sempre alla Juve e ho svolto con loro il ritiro, ma la decisione finale non è mai spettata a me" ha evidenziato a Tuttojuve' in passato. "Forse la società non mi riteneva pronto, però ho sempre accettato con serenità le loro direttive. Avevo maturato l'idea di andare in prestito soprattutto perché era difficile trovar spazio con in una squadra che possiede campioni del calibro di Higuain e Dybala".

Ha sfiorato la doppia cifra in B con il Lanciano, la squadra che lo acquistò in comproprietà con la Juventus, e lo Zulte Waregem, in Belgio, ma è negli Emirati Arabi Uniti, dopo una breve esperienza in Iran, che ha guadagnato l'interesse dei club turchi: 13 reti e firma con il Kasimpasa, dove si è confermato con undici realizzazioni.

Nel 2020 l'opportunità di giocare con una big turca come il Fenerbahce non è stata sfruttata al meglio, ma l'ennesimo trasferimento della sua carriera, al Kayserispor Kulübü, lo ha reso idolo incontrastato della tifoseria, grazie alle dieci reti in diciannove presenze. Una media mai fatta registrare prima.

La decima è arrivata nel roboante primo tempo del match contro il Trabzonspor, che grazie al già citato Cornelius, ma anche ad altri vecchi volti italiani come Bruno Peres ed Hugo, sta dominando la Super Lig: 2-0 nei primi 45' contro la capolista che ha fatto il vuoto nei primi 27 turni di campionato. La ripresa ha portato alla rimonta, ma l'ennesima ottima prestazione di Thiam rimane.

Un ritorno in Serie A in futuro? Mai dire mai. Di certo, stavolta, Thiam arriverebbe con una grande esperienza alle spalle, maturata in giro per il mondo e in maglia Senegal.