Malore per Vito Chimenti: l'ex attaccante è morto a 69 anni

Il calcio piange la scomparsa di Vito Chimenti, colto da un malore prima di una gara di Eccellenza: in A ha segnato 13 goal in 77 presenze.

Un altro lutto scuote il mondo del calcio: nel pomeriggio è morto a 69 anni Vito Chimenti, ex attaccante anche di Serie A, categoria in cui ha giocato a cavallo degli anni settanta e ottanta con le maglie di Catanzaro, Pistoiese e Avellino. A riferirlo è la 'Gazzetta del Mezzogiorno'.

Chimenti ricopriva l'incarico di allenatore dell'Under 19 e di preparatore dei portieri della prima squadra del Pomarico. Nel pomeriggio di domenica si trovava negli spogliatoi per la partita del campionato di Eccellenza lucana contro il Real Senise, quando è stato colto da un malore. Vani i soccorsi del 118, che hanno provato a rianimarlo: l'ex attaccante non ce l'ha fatta. La gara, inizialmente in programma alle ore 15, non è stata disputata.

"L'Amministrazione comunale con tutta la comunità pomaricana - ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini - profondamente colpita dalla notizia della dipartita del Mister Chimenti, si stringe attorno alla sua famiglia e lo ricorda come uomo di valore, che ha dedicato tutta la sua vita allo sport, alla pratica agonistica, all'insegnamento alle giovani generazioni delle regole del fair play.

Giocatore di calcio negli anni 70/80, non ha mai smesso di interessarsi a questo sport, seguendo e incoraggiando i ragazzi a seguire le loro passioni nel rispetto dei valori di lealtà e rispetto dell'altro, portando inoltre, i nostri ragazzi U19 di Pomarico a vincere il campionato regionale di categoria.

Il mondo del calcio e non solo, oggi, ha perso un grande uomo!".

Nel curriculum di Chimenti, zio dell'ex portiere di Roma, Lecce, Juventus e Cagliari Antonio, compaiono tre stagioni in Serie A. Catanzaro, Pistoiese e Avellino, come detto, sono le maglie indossate nella massima serie, con 77 presenze complessive e 13 goal messi a segno.

Nella propria carriera, Chimenti ha giocato anche nelle serie minori con una lunga serie di squadre: tra queste anche il Palermo. la Salernitana e il Taranto. Dalla metà degli anni novanta aveva cominciato una seconda carriera, ovvero quella di allenatore.