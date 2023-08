Malinovskyi nel mirino del Torino: l’ex Atalanta è in uscita dal Marsiglia

Ruslan Malinovskyi è l’ultima idea di mercato del Torino: il club granata vuole capire quali sarebbero i costi dell’operazione.

Ruslan Malinovskyi di nuovo in Serie A. E’ questa l’ultima idea di mercato del Torino.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, il club granata ha individuato proprio nel centrocampista ucraino un possibile rinforzo per la trequarti da mettere a disposizione di Ivan Juric.

Non si può parlare di trattativa in fase avanzata, ma il Torino sta in queste ore cercando di capire quali sarebbero i costi dell’operazione ed entro quali margini muoversi.

Malinovskyi rappresenterebbe ovviamente un innesto ‘pronto all’uso’, visto che conosce già alla perfezione il calcio italiano. Ha infatti vestito la maglia dell’Atalanta tra l’estate del 2019 ed il gennaio del 2023, totalizzando complessivamente 143 presenze condite da 30 reti.

Approdato lo scorso inverno al Marsiglia (operazione da circa 10 milioni di euro), non sembra più rientrare nei piani del club transalpino e per questo va considerato sul mercato.

Un rinforzo eventualmente importante per i granata, visto che Malinovskyi, nel corso della sua avventura all’Atalanta, ha dimostrato di saper garantire continuità di rendimento oltre che una buona dose di reti.