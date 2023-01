Malinovskyi e le incomprensioni con Gasperini: "Mi diceva di non tirare in porta"

L'ucraino è entusiasta della nuova avventura al Marsiglia: "Per me è un grande passo in avanti venire qui".

Il soggiorno francese con la maglia del Marsiglia è iniziato con un'ammonizione 'lampo' a pochi secondi dall'ingresso in campo: nulla di particolarmente grave per Ruslan Malinovskyi, che ha comunque offerto il proprio contributo nel successo esterno dei biancazzurri sul campo del Troyes in Ligue 1. All'indomani del primo gettone col nuovo club, il trequartista ucraino è stato presentato alla stampa all'Orange Vélodrome in compagnia del presidente Pablo Longoria: non è mancato un riferimento al tormentato rapporto con Gian Piero Gasperini. "Di goal dalla distanza ne ho fatti tanti, ma Gasperini mi diceva di non tirare troppo in porta perché segnavo una o due volte ogni cento tiri: io però ne ho fatti molti di più". L'addio alla 'Dea' si è concretizzato soltanto ora: già in estate c'era stata la chiara possibilità di cambiare aria. "Pensavo di venire qui a Marsiglia già ad agosto, ho visto tutte le partite. Per la mia carriera si tratta di un grande passo in avanti". Malinovskyi, insomma, ha voluto difendere i suoi numeri realizzativi nei tre anni e mezzo trascorsi a Bergamo: i goal segnati sono ben trenta, quasi tutti col proverbiale sinistro che Gasperini, stando alle parole dell'ucraino, voleva in qualche modo 'depotenziare'.