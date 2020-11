Maldini e la rinascita del Milan: "Come in ogni magia c'è un segreto"

Il dirigente rossonero rivela alcuni dettagli dietro le quinte: "Mi chiamano 'direttore' ma ancora non ci sono abituato".

Il si è momentaneamente congedato dal campionato nel migliore dei modi: primo posto solitario in classifica e imbattibilità conservata contro il , rimontato fino al 2-2 che ha permesso a Ibrahimovic e compagni di salire a quota 17 punti.

Un avvio di stagione perfetto, macchiato in piccolissima parte dalla debacle interna col in : piccolo incidente di percorso che però non pregiudica i pareri ottimistici espressi sulla squadra rossonera.

Paolo Maldini può godersi una squadra finalmente al vertice e capace di abbinare il bel gioco ai risultati: l'ex capitano è intervenuto ai microfoni di 'Radio 105' durante la trasmissione '105 Mi Casa'.

"Come in ogni magia c'è un segreto che non posso rivelare. Dietro c'è tanto lavoro: la squadra ha un'idea di gioco ben precisa, così come la proprietà continua a perseguire l'idea di sostenibilità economica e, se possibile, anche di autofinanziamento".

Nonostante il ruolo dirigenziale, c'è ancora qualcuno che lo chiama 'capitano' come i vecchi tempi.

"Qualcuno mi chiama 'capitano', altri invece 'Paolino'. Poi c'è chi si rivolge a me con 'direttore', anche se non ci sono ancora abituato (ride, ndr)".

Infine un aneddoto sulla difficoltà incontrata a marcare un grande avversario interista.