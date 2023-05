Maldini senza alibi: "Divario con l'Inter reale, Milan non pronto per competere su 2 fronti"

Paolo Maldini dopo l'eliminazione del Milan: "L'Inter ha meritato la finale, non siamo ancora pronti. Se andremo in Champions stagione da 8".

Amarezza mista a consapevolezza. Paolo Maldini, con la solita eleganza e lucidità, analizza l'eliminazione del Milan in semifinale di Champions per mano dell'Inter.

Lo ha fatto parlando a 'Sky' e 'Mediaset', evidenziando i perchè del doppio ko coi nerazzurri nel momento clou della stagione.

"Il divario è reale: nelle ultime 4 partite non c'è stata gara".

"L'Inter ha meritato la finale, ma credo che il nostro percorso in Champions sia stato fantastico e inaspettato, ma l'aver perso con l'inter la fa vedere negativamente. Non siamo ancora pronti per competere su 2 fronti, i giocatori hanno perso energie. I campioni soprattutto a livello psico-fisico hanno la capacità di resettare, noi non siamo ancora pronti. E' un discorso di tempo, nella prima gara siamo entrati con tanta paura. E' tutta esperienza".

Maldini ha rimarcato la filosofia del nuovo corso rossonero.

"Ricordo sempre da dove siamo partiti, non c'è stata continuità col Milan di Berlusconi, bensì un periodo di tanti tagli e sacrifici".

"Sarebbe stato molto più facile andare su Dybala, ma non sarebbe stato condiviso dalla nostra proprietà. Quando scegli giocatori e talentuosi si rischia, è stato così per Tonali al primo anno ed ora per De Keteleaere, ma questa è la nostra idea di calcio e di investire: in un altro caso avrei fatto un mercato diverso, ma questa è la nostra idea. Pur consci che siamo il Milan".

"Abbiamo giocatori che devono crescere, quando ti appoggi su calciatori che non hanno esperienza ne risentono - ha aggiunto il direttore dell'Area Tecnica del Diavolo - Poi non siamo in un periodo bellissimo, giochiamo meno bene rispetto all'anno scorso dove abbiamo meritato di vincere lo Scudetto, ma l'Inter tra Supercoppa e Champions è stata più brava di noi".

Ora, all in sul finale di campionato nel quale Maldini crede.

"Che voto darei alla stagione del Milan con la qualificazione in Champions? Sarebbe 8".