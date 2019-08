Malcom, lo Zenit 'trolla' la Roma: ci sono anche i giallorossi nella sua carriera

Vi abbiamo appena annunciato l'acquisto di Malcom da parte dello Zenit. Ma, nel video di presentazione del giocatore brasiliano, spunta la presa in giro verso la del club russo.

Il profilo Twitter dello Zenit ha passato in rassegna le varie maglie indossate da Malcom nella sua carriera: nel video compare anche il brasiliano con la maglia della Roma, con la scritta 22-23/7/2018. Come a dire: per un giorno è stato un giocatore giallorosso.

Il riferimento è ovviamente alla telenovela di mercato dello scorso anno. La Roma aveva annunciato l'arrivo di Malcom, già pronto ad effettuare le visite mediche. Poi il brasiliano cambiò idea all'improvviso e volò direttamente a .

Ma non è tardata ad arrivare la riposta della Roma, affidata al suo profilo Twitter inglese, che è noto a tutti per essere molto ironico: "Molto orgogliosi di averti avuto con noi Malcom. Adeso porta tutta questa grandezza nel campionato russo. Buona fortuna allo Zenit".

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx