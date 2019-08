Malcom allo Zenit: ora è ufficiale, al Barcellona 45 milioni

Malcom Filipe Silva de Oliveira firma il suo contratto con lo Zenit. Arriva dal Barcellona e adesso la trattativa è anche ufficiale.

Il si muove anche in uscita e lo fa con una cessione parecchio onerosa. Malcom lascia i catalani e firma con lo , affare che già vi abbiamo raccontato due giorni fa, che aspettava solo la conclusione ufficiale.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Малком — в «Зените»! 💙🔝



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Все подробности: https://t.co/eUVjBLAPux#ДавайМалком pic.twitter.com/bh56ZJ74LO — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 2, 2019

Ed ecco che puntualmente è arrivata, come annunciato dal club russo sui canali social. L'ex giocatore del , cercato la scorsa estate con insistenza da e , dopo una sola stagione lascia il Barcellona e vola in dallo Zenit. Ha firmato un contratto di cinque anni.

Il Barcellona sul proprio sito ha anche ufficializzato le cifre dell'operazione: l'acquisto del brasiliano allo Zenit costa qualcosa come 45 milioni di euro, tra parte fissa (40) e bonus (5), Un buon colpo in uscita per il Barcellona, dove Malcom non ha mai brillato del tutto.

Nella scorsa stagione l'esterno brasiliano ha totalizzato solo 15 presenze in , segnando un goal. 3 invece le partite disputate in Champions, con un goal segnato all'Inter nella fase a gironi, a San Siro.