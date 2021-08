Il nuovo portiere del Milan brilla nel successo dei rossoneri a Marassi contro la Sampdoria: Maignan si impone con parate, personalità e piedi fatati.

Il salto del vuoto non è poi stato così terribile. È vero, arriva dai campioni di Francia del Lille, ma difendere la porta del Milan non è certamente uno dei compiti più semplici. A questo aggiungiamoci la pesantissima eredità lasciata da Gianluigi Donnarumma, passato al Paris Saint-Germain dopo essere stato 'svezzato' dal club rossonero fino ad essere eletto miglior calciatore di Euro 2020, vinto da protagonista con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini.

Qualità, personalità e istinto: è questo il mix perfetto con cui Mike Maignan si è presentato al Milan. Dopo aver ben figurato nelle amichevoli pre-campionato - con il rigore parato a Bale come immagine copertina -, il nuovo numero uno dei rossoneri si è confermato in occasione del primo impegno ufficiale tra i pali della porta del 'Diavolo', a Marassi contro la Sampdoria.

A impressionare è stata la facilità di calcio di Maignan. Il portiere francese ha vestito, in alcuni momenti del match di Marassi, i panni di regista aggiunto, offrendo un'ulteriore possibilità alla squadra di Pioli in fase di costruzione dell'azione. Pochi minuti e l'ex Lille ha subito dimostrato le sue qualità balistiche: al 5' il lancio lungo dell'estremo difensore francese, direttamente sul rinvio dal fondo, ha lanciato verso la porta Leao, fermato solo dal super intervento di Audero.

Nei primi 90 minuti della stagione, Maignan ha messo in mostra tutto il repertorio. Oltre a un destro molto educato, il nuovo portiere del Milan ha dimostrato di avere grandi riflessi in occasione della doppia parata su Colley e poi fermando un ispiratissimo Gabbiadini, sia nel primo tempo con il tocco che ha evitato il goal della Samp direttamente da calcio di punizione che a inizio ripresa con il tuffo sul tiro ravvicinato del numero 23 blucerchiato. Interventi che hanno impedito alla Sampdoria di pareggiare i conti, esaltando le doti del numero uno francese.

Non è mancata qualche sbavatura, con un paio di uscite rischiose. Su tutte quella al 14' del primo tempo, con un dribbling fuori dall'area di rigore su Quagliarella che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan. Maignan ha saputo rimediare e cavarsela, mantenendo la sua porta inviolata. Il portiere nato a Cayenne nel 1995 aggiunge al suo 'score' personale il primo 'clean sheet' in Serie A.

Una grande prestazione che si aggiunge alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Stefano Pioli. L'allenatore del Milan ha esaltato il nuovo portiere rossonero, rivelando alcuni tratti della personalità di Maignan.

"Di Mike sono contentissimo. È un bravissimo ragazzo, curioso nel capire le trame di gioco. Vuole imparare e capire le cose che facciamo qui rispetto alla scuola francese. È un portiere molto forte che ci darà un grande contributo".

La prima sfida va in archivio, il primo successo è già in cascina. Mike Maignan può esultare e godersi la vittoria senza subire goal. Conquistare il cuore dei tifosi del Milan e far dimenticare Donnarumma: è questa la complicata missione del 26enne francese. Un compito tutt'altro che semplice, ma che non spaventa l'ex Lille. Siamo solo all'inizio, ma l'impatto è di quelli che lasciano il segno. Maignan è pronto a prendersi il Milan un passo alla volta e convincere i sostenitori rossoneri, che dopo l'esame Sampdoria possono stare più tranquilli.