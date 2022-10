Maignan di nuovo k.o: il Milan spera in Tatarusanu

Il portiere francese ha subito una ricaduta e per questo dovrà rimanere ancora ai box: Tatarusanu proverà a riscattarsi dopo un periodo non facile.

Ciprian Tatarusanu non è Mike Maignan. Lo sanno i tifosi, lo sa il Milan, lo sanno i diretti interessati. Ma sarà ancora lui a difendere i pali rossoneri. Secondo dell'estremo difensore francese, il collega rumeno dovrà continuare a tappare il buco lasciato dal titolarissimo di Pioli in virtù del nuovo infortunio accusato, ricaduta dell'infortunio occorso a settembre. Proverà a riscattarsi dopo un periodo da sostituto non al top.

Tatarusanu, infatti, non è apparso sicuro tra i pali nelle uscite stagionali in cui è stato schierato titolare. In campo nelle due gare contro il Chelsea - con cinque reti subite tra Londra e Milano - l'ex Fiorentina ha giocato anche contro Empoli, Juventus e Verona.

Tre vittorie su tre in campionato a differenza dell'Europa, dove Tatarusanu è stato inserito in lista Champions al posto di Maignan. In Serie A il 36enne ha sbagliato nella pazza sfida contro l'Empoli, comunuque portata a casa dai rossoneri, ma non è stato decisivo come il compagno di reparto nelle altre sfide giocate.

"Ho vissuto la situazione di Tatarusanu: nell’ultima mia stagione al Milan ho fatto tutta la preseason, si è fatto male Abbiati e io ero rimasto l’unico portiere in lista Champions League, perché Gabriel non era in lista" ha raccontao Marco Amelia a GOAL a proposito delle prestazioni del portiere rossonero nelle ultime settimane.

"La partita prima del Barcellona, ai gironi, il mister non mi fece giocare dicendomi: ‘Se ti fai male non abbiamo più portieri, contro il Barça andrà benissimo’, e andò bene. Per Tatarusanu non è facile: la mia esperienza con Abbiati l’ho vissuta bene, eravamo legati. Di quel Milan mi ha fatto piacere che Galliani mi disse: ‘Con voi problemi del portiere non ne ho’. Giocherei solo quel tipo di partite, ma bisogna comprendere quei portieri come Tatarusanu che si trovano a sostituire giocatori come Maignan e commettono un errore".

Sostituito nel match tra Francia e Austria a settembre, Maignan sembrava poter tornare in campo nella sfida del 22 settembre, ma la ricaduta dell'infortunio porterà alla conferma di Tatarusanu, con Mirante primo sostituto e il giovane Jungdal come terzo.

Per la gara contro il Monza, così come le successive di Serie A e Champions - che Maignan potrebbe saltare a seconda di quello che diranno gli esami - prima del Mondiale, possibile inserimento di Mirante o Jungal come numero uno titolare? Difficile: tutto su Tatarusanu, per dimenticare le ultime gare non proprio esaltanti.