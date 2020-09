Maicon riparte dal Villa Nova: sarà allenato da Amantino Mancini

Maicon firma con il Villa Nova, club brasiliano di quarta serie: sarà allenato da un altro ex Roma e Inter, Amantino Mancini.

Maicon ha compiuto 39 anni lo scorso 26 luglio, ma di smettere col calcio giocato non ha proprio intenzione: è ufficiale il suo approdo al Villa Nova.

L'ex terzino di e giocherà nella quarta serie brasiliana e sarà allenato da un altro ex nerazzurro e giallorosso: Amantino Mancini, appena diventato tecnico del club con cui concluse la carriera da calciatore.

Maicon è reduce da un'esperienza con la maglia del Criciuma, successiva a quella con l'Avaí. In precedenza, oltre che in , ha giocato anche in e in con e .

Il classe 1981 è uno dei due giocatori ancora in attività che il 22 maggio 2010 scesero in campo da titolari nella finalissima di Champions tra Monaco e Inter: l'altro è Goran Pandev, in forza al .