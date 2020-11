Maicon in Serie D? Il Sona ci crede: "E' tutto vero"

Il club veneto vuole tesserare il 39enne ex terzino dell'Inter. Il ds Ferrarese ammette: "E' in perfetta forma, sarebbe un sogno per noi".

Non è solo una considerazione dei tifosi dell' , che hanno avuto davanti agli occhi Maicon per anni, compreso quello del Triplete. Oggettivamente, Maicon è stato uno dei migliori terzini della sua generazione. Prima dei trenta ha vinto tutto con le maglie dei club, ora, a quasi quarata, può ripartire dall' .

E non dalla , dove ha militato tra il 2006 e il 2012 in nerazzurro, per poi tornare nel massimo campionato tra il 2013 e il 2016 in maglia , dopo la parentesi con il . Maicon, infatti, potrebbe approdare in Serie D, precisamente al Sona.

Piccolo comune di circa 18.000 abitanti della provincia di , Sona ha la propria squadra nel Girone B di Serie D, attualmente in zona retrocessione. Claudio Ferrarese, un passato con , , e Verona, è ora il suo direttore sportivo. E punta seriamente Maicon.

Intervistato da Padovasport. , Ferrarese ha ammesso come l'ingaggio di Maicon sia realmente possibile:

"Mi viene quasi da sorridere, è tutto vero, è un'idea nata un mese e mezzo fa. Sta ancora giocando e nonostante l'età è in perfetta forma. L'idea è nata tramite un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani, giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione".

L'idea è quella di convincere Maicon, attualmente al Villa Nova, club del campionato brasiliano allenato dall'ex compagno nerazzurro Amantino Mancini, grazie agli affari del terzino a Milano, più facilmente gestibili abitando in Italia nuovamente per qualche mese:

"Sarebbe un sogno per noi e sarebbe un salto di visibilità enorme, ma non ci credo finché non lo vedo".

Non resta che attendere novità.