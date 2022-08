La maglia numero 90 prima di De Ketelaere: indossata solo da Nnamdi Oduamadi e Antonio Donnarumma

Il belga ex Brugges ha scelto la maglia numero 90. A indossarla in rossonero prima di lui soltanto un calciatore, Nnamdi Oduamadi, oggi in Eccellenza.

I tifosi del Milan, dopo un lungo pazientare, possono finalmente godersi l'ufficialità del passaggio in rossonero di Charles De Ketelaere.

Il belga arriva dal Brugges per 35 milioni di euro e c'è grande attesa di vedere come il suo talento impatterà sul prossimo campionato in avvio il 14 agosto.

Dopo la firma sul contratto, è stato annunciato che il classe 2001 ha scelto di indossare la maglia numero 90.

Chissà se qualche tifoso del Milan ricorda che l'unico a portare sulle spalle quel numero in rossonero non è un calciatore che ha lasciato certo il segno.

Si tratta di Nnamdi Oduamadi, attaccante nigeriano classe 1990 che proprio il Milan portò in Italia dopo averlo notato nelle giovanili del Pepsi FA di Lagos.

Arrivato nel 2008 Oduamadi, detto anche Odu, esordì con il Milan il 18 settembre 2010 nei minuti finali della sfida interna contro il Catania subentrando a Filippo Inzaghi.

Fu quella la sua unica presenza in rossonero, prima di una lunga serie di esperienze in prestito tra Serie A e Serie B, inframezzate da qualche avventura all'estero. Oggi Oduamadi gioca ancora, in Eccellenza, con la maglia del Colleferro.

L'altro calciatore a indossarla, senza mai esordire in campionato, fu Antonio Donnarumma. Il fratello del ben più conosciuto Gianluigi che rimase in rossonero per 4 stagioni.

Tocca dunque a De Ketelaere dare lustro al numero 90, che in rossonero non ha fin qui avuto un rappresentante all'altezza della storia del club.