La maglia di Mertens all'asta, ad aggiudicarsela è De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis si è aggiudicato la maglia con la quale Mertens ha segnato il suo 121° goal col Napoli: “Un contributo a chi ha bisogno”.

Quella del 25 febbraio 2020 non è stata una serata come tutte le altre per Dries Mertens. Segnando nel match di andata degli ottavi di contro il , è salito a quota 121 goal con il , raggiungendo Marek Hamsik in vetta alla classifica dei migliori marcatori della storia del club partenopeo.

Il bomber belga, ha deciso di mettere all’asta la maglia utilizzata in quella partita per lui storica, al fine di raccogliere per aiutare la Fondazione Cannavaro Ferrara a raccogliere ulteriori fondi da mettere a disposizione delle famiglie più bisognose di Napoli in un periodo reso complicatissimo dall’emergenza Coronavirus.

La maglia di Mertens è stata battuta per ben quindicimila euro e ad aggiudicarsela non è stata una persona comune, bensì il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

A confermarlo è stato lo stesso numero uno del club partenopeo, che per l’occasione ha utilizzato il nickname ‘Stadio1926’, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

“Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile".

Chissà che questo splendido gesto del presidente del Napoli, non sia anche un segnale che renda magari più in discesa la strada che porta al rinnovo del contratto di Mertens, la cui scadenza è al momento fissata a fine stagione.