Magic moment per Tomori: torna in Nazionale dopo due anni

Il difensore del Milan è stato convocato dall'Inghilterra per le gare di ottobre. Finora per lui solo una presenza in Nazionale due anni fa.

Inizio di stagione da incorniciare per Fikayo Tomori, che dopo le ottime prestazioni sfoderate col Milan ritrova anche la Nazionale. Confirming your #ThreeLions squad for October! pic.twitter.com/nY96EqnmpL — England (@England) September 30, 2021 Il difensore rossonero infatti è stato convocato dal Ct Southghate per le gare che attendono l'Inghilterra a ottobre contro Andorra e Ungheria. "Sono rimasto molto colpito. Lo seguivamo anche la scorsa stagione e ha iniziato molto bene quest'anno. Quella al Milan è stata una grande esperienza per lui". Tomori finora ha collezionato solo una presenza (sei minuti) con l'Inghilterra e mancava dal giro della Nazionale ormai da due anni. Adesso però è finalmente arrivato il suo momento. Al Milan d'altronde Tomori è ormai diventato un titolare inamovibile, tanto che Pioli non riesce più a farne a meno mentre accanto a lui si alternano Kjaer e Romagnoli.