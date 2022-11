Maehle spinge il raccattapalle: parapiglia in Lecce-Atalanta

Negli ultimi istanti di Lecce-Atalanta, il giocatore degli ospiti ha spinto il raccattapalle del Lecce: Gonzalez furioso, scatta il caos.

Prima vittoria in casa per il Lecce di Baroni, prima sconfitta in trasferta per l'Atalanta di Gasperini. Un match delicato, combattuto, che ha visto animi accesi negli ultimi secondi di gara. Il motivo? La spinta di Maehle nei confronti di un raccattapalle.

Sul finire della sfida, con l'Atalanta alla ricerca del 2-2 per evitare la terza sconfitta negli ultimi quattro incontri, Maehle è andato a prendere il pallone dalle mani di un raccattapalle, accusato di perdere tempo sul 2-1 per il Lecce.

L'esterno di Gasperini ha così spinto il ragazzo, subito dopo che la palla era stata consegnata, portando al caos.

Gonzalez del Lecce ha subito accusato Maehle, prima che tutti i giocatori venissero a contatto: Falcone, Zapata e il resto dei giocatori, e dei due staff, coinvolti nel cercare di separare i giocatori coinvolti al termine della sfida vinta dal Lecce.