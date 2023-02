"Madrid ama a Madrid": il messaggio di DAZN in vista di Real-Atletico

Alla vigilia del derby, DAZN dà il proprio contributo per far trionfare lo sport: affisso un nuovo striscione sul cavalcavia dello scandalo.

La divisione trasformata in unione, l'odio in semplice rivalità sportiva. Alla vigilia di un nuovo e infuocato derby tra Real Madrid e Atletico Madrid (calcio d'inizio alle 18.30 di sabato 25 febbraio), DAZN ha voluto lanciare un messaggio di serenità e pace, in relazione soprattutto a quanto accaduto un mese fa nella Capitale spagnola.

Poche ore prima della gara di Coppa del Re, poi vinta per 3-1 dal Real al Bernabeu, su un cavalcavia di Madrid era comparso uno striscione con la frase "Madrid odia al Real". Al di sotto, un manichino impiccato raffigurante Vinicius Junior. Un gesto, opera di ignoti, che aveva destato scalpore e provocato la condanna da parte di entrambi i club.

Ebbene, mentre Real Madrid e Atletico Madrid preparano la rivincita in campionato, DAZN ha voluto fare la propria parte: sullo stesso cavalcavia è stato collocato un nuovo striscione con la frase "Madrid ama a Madrid" e un abbraccio tra Luka Modric e Stefan Savic. Avversari, mai nemici. Un modo per contribuire a far trionfare lo sport a discapito dell'odio.

DAZN

"Con questa azione - ha dichiarato Alessio Sarina, SVP Marketing di DAZN Spagna - vogliamo rivendicare il potere del calcio che unisce i tifosi di tutto il mondo attorno a uno spettacolo, come nel caso di questo grande derby che si terrà sabato a Madrid.

Non possiamo lasciare che alcune persone offuschino l'immagine di Madrid e delle squadre nel resto del mondo con messaggi che non rappresentano le istituzioni, i club, i giocatori o la stragrande maggioranza dei tifosi. Lo sport dovrebbe essere un luogo di incontro e divertimento, e dovrebbe servire a trasmettere alla società tutti i valori positivi ad essa associati”.

Se in Coppa del Re il derby del Bernabeu ha visto imporsi in rimonta il Real Madrid (3-1), quello di sabato vedrà le due squadre giocare per obiettivi diversi: se la squadra di Carlo Ancelotti ha tratto beneficio dalla goleada di Liverpool e vuole provare ad accorciare sul Barcellona, l'Atletico Madrid di Diego Simeone è quarto e per nulla certo di conquistarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.