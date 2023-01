Alta tensione prima del derby di Madrid: impiccato un manichino con la maglia di Vinicius

Un manichino con la maglia di Vinicius è stato appeso ad un cavalcavia vicino a Valdebebas, insieme allo striscione: "Madrid odia il Real".

Cresce l'attesa per il sentitissimo derby di Copa del Rey tra Real e Atletico Madrid, in programma questa sera al Santiago Bernabeu. In palio c'è l'accesso alle semifinali della Coppa Nazionale, approdo già raggiunto nella giornata di ieri da Barcellona e Osasuna.

A surriscaldare ulteriormente l'atmosfera, però, è stato un deplorevole gesto da parte di alcuni sostenitori dei 'Colchoneros', la cui identità è ignota: su un cavalcavia nei pressi di Valdebebas - quartiere generale del Real Madrid - è apparso uno striscione recitante: "Madrid odia il Real".

E non solo, al di sotto dello striscione è apparso anche un manichino con la maglia di Vinicius, 'impiccato' proprio al cavalcavia.

Una trovata di pessimo gusto che ha suscitato l'immediata presa di posizione da parte della Liga, che ha emanato un comunicato ufficiale:

"Condanniamo fermamente gli atti di odio nei confronti di Vinicius Jr. Intolleranza e violenza non fanno parte del calcio. Come nelle precedenti occasioni, la Liga solleciterà l'accertamento dei fatti alla ricerca della condanna dei responsabili, chiedendo le più severe sanzioni penali".

A ruota, è arrivata anche la nota dell'Atletico, con il club biancorosso che ha preso subito le distanze condannando gli autori del gesto:

"Atti come questo sono assolutamente disgustosi, inammissibili e mettono in imbarazzo la società. La nostra condanna di qualsiasi atto che leda la dignità delle persone o delle istituzioni è molto forte.



La rivalità tra i due club è massima, ma anche il rispetto. Nessun individuo, quali che siano le sue intenzioni o i suoi colori, può macchiare la convivenza tra due passioni differenti. È responsabilità di tutti evitarlo.



Non conosciamo l'autore o gli autori di questo atto spregevole, ma il suo anonimato non elude la sua responsabilità. Ci auguriamo che le autorità riescano a chiarire quanto accaduto e che la giustizia aiuti a bandire questo tipo di comportamento ".

Decisamente non il clima migliore per avvicinarsi ad uno dei grandi classici del calcio spagnolo. Dopo pochi minuti è apparso anche il comunicato ufficiale dei Blancos:

"Il Real Madrid CF desidera ringraziare il sostegno e le espressioni di affetto ricevute dopo lo sfortunato e disgustoso atto di razzismo, xenofobia e odio nei confronti del nostro giocatore Vinicius.







Esprimiamo la nostra più ferma condanna per eventi che violano i diritti fondamentali e la dignità delle persone, e che nulla hanno a che vedere con i valori che il calcio e lo sport rappresentano.







Questi attacchi come quelli che subisce ora il nostro giocatore, o quelli che può subire qualsiasi atleta, non possono avere posto in una società come la nostra.







Il Real Madrid è fiducioso che tutte le responsabilità di coloro che hanno partecipato a un atto così spregevole verranno epurate".