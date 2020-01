Maddison infiamma la polemica dopo Aston Villa-Leicester: "Come può non essere rigore?"

Si sono concluse le semifinali di , con il che nonostante la sconfitta nel derby di coppa ha raggiunto l' in finale: i 'Villans' hanno sconfitto il grazie al goal di Trezeguet a recupero inoltrato.

Dopo la gara di andata terminata sul risultato di 1-1 a Leicester, nel ritorno il club di si è imposto per 2-1 strappando il ticket per la finale. Un episodio chiave che avrebbe potuto cambiare totalmente le sorti del match e della competizione è quello che ha coinvolto James Maddison: un tiro del centrocampsita delle 'Foxes' verso la porta è stato bloccato da Nakamba, che però ha colpito il pallone con le mani. Il direttore di gara, dopo aver esaminato le immagini al VAR ha deciso di non concedere il rigore: Maddison ha espresso tutto il suo sconcerto su 'Twitter'.

Fair play to Aston Villa for getting to the final and not making any excuses but how a premier league referee watching this from multiple angles several times comes to the conclusion that this isn’t a penalty baffles me. pic.twitter.com/yU7uwVuLTc