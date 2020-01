Macheda rinato in Grecia: settimo goal messo a segno con il Panathinaikos

Sette goal in campionato, otto considerando la coppa: Federico Macheda ha trovato continuità in Grecia nel Panathinaikos.

Soltanto sei anni fa vestiva la maglia del con il sogno di diventare una leggenda nel prestigioso club inglese, ora Federico Macheda sembra aver trovato la propria dimensione in una realtà ben più piccola: il Panathinaikos.

All'età di 27 anni l'attaccante romano, ex pupillo di Sir Alex Ferguson, ha deciso di cambiare nuovamente aria per tentare la fortuna in Grecia, dove sta trovando una certa continuità anche in zona realizzativa.

Sono infatti già sette i goal in campionato per il classe '91, che sta trascinando il suo Panathinaikos, attualmente quarto in classifica a 19 punti di distacco dalla capolista . L'ultima firma è quella che ha permesso alla squadra di battere 1-0 lo Xanthi in trasferta.

Tante le squadre cambiate da Macheda negli ultimi anni: dopo i vari prestiti in e dopo aver abbandonato il sogno Red Devils ha vestito le maglie di , e Novara. Nel 2011 anche il breve e sfortunato prestito alla , dove ha collezionato soltanto un goal in 16 presenze.