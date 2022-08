Luke Ayling cambia la storia: è il primo calciatore a partecipare a una sfilata del Pride

Il difensore ha preso parte alla sfilata del Pride avvenuta a Leeds. E' il primo calciatore a partecipare a un evento del genere.

Mentre il Leeds festeggiava i primi tre punti della stagione conquistati nella prima gara di Premier League contro il Wolverhampton, Luke Ayling era impegnato in un altro tipo di sfida.

Il difensore è stato il primo giocatore in attività della massima serie inglese a partecipare a una parata del Pride, unendosi alle celebrazioni del Leeds Pride. Ayling si è affiancato al gruppo di tifosi LGBT+, Marching On Together, e alle ex stelle del club Jermaine Beckford e Noel Whelan.

Nessun altro calciatore di Premier League aveva mai preso parte ad un evento del genere. Il presidente del gruppo Stephen Wignal ha espresso la sua felicità per la scelta del calciatore al Mirror Football.

"Non avrei mai creduto che sarebbe successo finché non ho visto Luke in piedi. In quel momento ho pensato 'wow, sta succedendo'. È stato davvero emozionante, c'è stata commozione da parte di molti tifosi e, dal mio punto di vista, sono contento di aver indossato gli occhiali da sole perché non mostro spesso emozioni".

La decisione di Ayling di partecipare al Leeds Pride è uno dei più grandi passi in avanti mai compiuti da un calciatore nei confronti della comunità LGBT+. E Wignal ha insistito sul fatto che la partecipazione di Ayling al Leeds Pride avrà un impatto anche sulle scelte future dei calciatori.