Lukaku torna al goal su azione: rete contro l’Empoli e classica esultanza

Romelu Lukaku ha ritrovato quel goal su azione che in campionato inseguiva da metà agosto: una rete celebrata con l’ormai consueta esultanza.

Un goal fortemente voluto e che, per come è arrivato, assume un sapore del tutto speciale.

Romelu Lukaku torna a segnare in campionato e lo fa nella sfida valida per il 31° turno sul campo dell’Empoli. Per l’attaccante belga si tratta della quarta marcatura nel torneo e, a renderla diversa dalle altre, non c’è solo il modo in cui è stata segnata, ma anche il fatto che sia la prima su azione da metà agosto.

E’ infatti dalla prima giornata di campionato, ovvero da Lecce-Inter, che ‘Big Rom’ non andava a segno chiudendo un’azione manovrata. In quella occasione riuscì a trafiggere Falcone con un colpo di testa su cross di Darmian, ovvero uno dei marchi di fabbrica della casa, mentre quella siglata contro l’Empoli è stata una rete figlia di un’azione nello stretto.

Servito da Calhanoglu, ha scambiato con Brozovic per poi trafiggere Perisan con un preciso destro incrociato a fil di palo. Nelle altre due occasioni nelle quali era andato a segno nel torneo, ovvero in Inter-Udinese e Spezia-Inter, lo aveva fatto su calcio di rigore.

Dopo il goal segnato contro l’Empoli, Lukaku ha esultato con quello che è ormai il gesto che lo contraddistingue: mano sulla fronte e indice davanti alla bocca.

Un’esultanza che era stata fraintesa in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus e che aveva portato ad un’ammonizione, con successiva squalifica, che è stata poi revocata.