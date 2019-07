Lukaku all'Inter, rischio stallo: può andare in ritiro in Australia con lo United

Stallo nelle offerte: l'Inter non alza la proposta al Man United, così Romelu Lukaku potrebbe partire per il ritiro in Australia con i Red Devils.

Mentre le operazioni a centrocampo contiinuano in maniera positiva, l'attacco dell' è l'unico reparto in cui i nerazzurri non hanno ancora inserito volti nuovi rispetto alla prossima stagione. Probabilmente in breve tempo non arriverà nemmeno Romelu Lukaku.

L'attaccante belga del Manchester United, uno dei principali obiettivi per il reparto avanzato insieme a Edin Dzeko, secondo il 'Sun' potrebbe infatti partire per il ritiro con lo United, con destinazione , non essendo un giocatore considerato in partenza.

Lo stallo della trattativa, a causa delle offerte che il non ha nemmeno preso in considerazione, rischia di allungare i tempi dell'operazione, per la quale già manca l'offerta giusta.

La proposta di un prestito oneroso biennale a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a 60 milioni di euro non avrebbe soddisfatto i 'Red Devils' né per la formula né per le cifre. La richiesta del club inglese è di 80-85 milioni di euro.

Per questo lo United avrebbe deciso di far partire anche il belga ex per il ritiro insieme al resto della squadra, nonostante l'intenzione sia quella di puntare su Marcus Rashford come attaccante titolare. I due possono comunque anche giocare, insieme, come è già successo negli scorsi anni.

Il giorno chiave potrebbe essere chiave per il passaggio di Lukaku in nerazzurro sarebbe il 20 luglio, quando Inter e Manchester United si ritroveranno contro in amichevole in .

Lo United partirà lunedì alla volta di Perth e con il resto della squadra potrebbe esserci anche Lukaku, che non ha mai convinto Solskjaer. Ci sta provando ora, anche arrivando prima agli allenamenti.