L'attaccante belga all'angolo dopo aver rotto con l'Inter e aver visto raffreddarsi la pista juventina. Arabia ultima spiaggia?

AAA squadra cercasi. In un'ipotetica bacheca annunci, sarebbe questa la targhetta affissa da Romelu Lukaku pur di non rimanere inchiodato la prossima stagione.

Nel giro di una settimana il belga è riuscito nell'incredibile impresa di passare dallo status di uomo mercato a quello assai meno gratificante di esodato.

L'Inter non ha gradito (eufemismo) la strategia del suo procuratore e il flirt sotto banco con la Juventus e ha deciso di chiudere la porta di Appiano Gentile in maniera definitiva.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il belga ha provato a riallacciare i contatti con i nerazzurri ricevendo un no piuttosto secco (altro eufemismo) come risposta.

La Juventus ha invece rallentato parecchio. L'ingresso di Lukaku sembra vincolato all'uscita di Dusan Vlahovic, per il quale al momento non si registrano offerte concrete.

Inoltre dentro la società bianconera il centravanti belga sembra convincere solamente Massimiliano Allegri. Non il migliore dei biglietti da visita.

Ma non ha intenzione di tenerlo nemmeno il Chelsea. Il neo allenatore Mauricio Pochettino è stato piuttosto chiaro in tal senso.

"Lukaku fuori rosa? Quando si prende una decisione di questo tipo è perché sono tutti d’accordo. Il giocatore e il club stanno lavorando duramente per cercare di trovare la soluzione migliore: tutti sono nella posizione che volevano".

A Big Rom resta, forse, solo una possibilità in Arabia Saudita. Una sorta di pensione dorata e anticipata alla soglia dei 31 anni e con una finale di Champions League giocata poco più di un mese fa.

Pagare a caro prezzo le proprie scelte non sempre assennatissime. Succede anche nel calcio.