Lukaku e Hakimi ammoniti nel derby: squalificati per la semifinale d'andata di Coppa Italia

Il faccia a faccia con Ibrahimovic e il fallo su Krunic nel recupero costano caro ai giocatori nerazzurri: saranno squalificati per il prossimo match.

L' ha vinto il derby in rimonta contro il e si è qualificato per la semifinale di Coppa , dove affronterà la vincente di - . Antonio Conte, però, non potrà disporre di due dei suoi uomini migliori.

I nerazzurri hanno infatti perso per squalifica sia Romelu Lukaku che Achraf Hakimi, che erano diffidati e sono stati ammoniti nella stracittadina.

Il belga ha ricevuto il giallo per il suo testa a testa con Zlatan Ibrahimovic sul finale del primo tempo, mentre il marocchino ex è stato ammonito a un minuto dal termine per un duro fallo su Krunic mentre andava in pressing.

Due forfait pesanti per i nerazzurri, anche se certamente entrambi potranno essere a disposizione per la gara di ritorno.

