Lukaku e il rapporto con Conte: "Per me è come un padre"

Lukaku racconta Conte e la delusione per la sconfitta in finale di Europa League: "Non ho parlato nei quattro giorni successivi alla partita".

Romelu Lukaku ha appena concluso il suo primo anno all' e si appresta ad iniziare il secondo, con l'obiettivo di migliorare ancora. E, ovviamente, puntare dritti alla vittoria.

Con Antonio Conte, tutto è possibile. E il rapporto speciale che lega l'attaccante ex United all'allenatore non fa altro che rafforzare il gruppo.

"Per me Conte è un mentore, un padre, una persona che mi capisce veramente bene. E anche io lo capisco e gli sono grato della stima che ha sempre avuto per me. Giocare per lui è veramente la realizzazione di un sogno".

Un anno da sogno che ad agosto per qualche giorno è diventato un incubo, dopo la sconfitta per 3-2 in finale di contro il .

"Un momento molto difficile. Non ho parlato nei quattro giorni successivi alla partita. Però un giorno mi sono svegliato e mi sono dato una ragione. Nella stagione passata non abbiamo vinto il campionato per un punto, abbiamo perso la semifinale della Coppa perché non abbiamo fatto un gol e poi la finale 3-2, in quel modo. Sono cose che succedono. Solo soffrendo si migliora".

Lukaku spende parole importanti anche per il suo compagno di squadra Nicolò Barella, quello che giudica il giocatore italiano che più di tutti lo impressiona.