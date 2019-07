Lukaku all'Inter, il Manchester United ha fretta: spunta una 'deadline'

Il Manchester United vuole cedere il belga in tempi brevi per poi tuffarsi su Pépé e ha fissato una 'deadline': l'Inter adesso deve sbrigarsi.

Manca ancora più di un mese alla conclusione del calciomercato, ma l' non può più permettersi di aspettare se vorrà presentarsi ai nastri di partenza del campionato con un organico competitivo.

Lo ha detto chiaramente Antonio Conte, lo chiedono i tifosi e, adesso, lo chiede anche il .

I 'Red Devils', infatti, sarebbero disposti a lasciar partire Romelu Lukaku ma il mercato in entrata in Premier League si chiuderà giovedì 8 agosto, vale a dire tra due settimane e sicuramente prima di quella data la dirigenza dello United vuole essere sicura di aver trovato una collocazione al belga per avere poi il tempo di investire il ricavato su Nicolas Pépé, ivoriano del .

Per questa ragione, Solskjaer avrebbe fissato una 'deadline': l'Inter deve fare in fretta ad accontentare le richieste dello United altrimenti dovrà dire addio a Lukaku.

Ausilio e Marotta sono dunque pronti a tornare all'attacco: l'acquisto di due attaccanti, del resto, è l'unica priorità di mercato e la dirigenza nerazzurra sta concentrando sul reparto offensivo tutti gli sforzi.

Marotta avrebbe preferito sferrare l'attacco decisivo a Lukaku dopo aver già piazzato Icardi, ma la situazione legata all'ex capitano va per le lunghe e di conseguenza le dinamiche sono cambiate.

La richiesta del Manchester United è sempre di 83 milioni di euro e i 'Red Devils' non sono interessati ad alcuna contropartita.

Nemmeno a Ivan Perisic, che fino a un anno fa sembrava l'oggetto del desiderio del club all'epoca guidato da Josè Mourinho. Sul croato, però, si registra un sondaggio del : fare cassa con la cessione del numero 44 potrebbe spingere Marotta ad avvicinarsi alla cifra richiesta dal Manchester United e provare a portare a casa Lukaku entro i primi giorni di agosto.

Intanto sul fronte Dzeko la situazione sembra decisamente più agevole: il giocatore vuole l'Inter, la è pronta a lasciarlo partire e l'accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di 15 milioni, specialmente se i giallorossi riusciranno a regalare Higuain (o un altro centravanti) a stretto giro di posta a mister Fonseca.