Lukaku all'Inter lo annuncia Mentana: "Il tormentone è finito"

Il giornalista Enrico Mentana dà per fatto il trasferimento di Romelu Lukaku all'Inter per 83 milioni di euro: "Il tormentone è finito".

Come ogni estate che si rispetti, anche questa sta offrendo ottimi spunti per quanto concerne il calciomercato: indubbiamente uno dei protagonisti assoluti è quel Romelu Lukaku che fa gola sia a che , in rotta con il che però deve sbrigarsi a cederlo se vuole bloccare un sostituto all'altezza.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli ultimi aggiornamenti danno i nerazzurri in vantaggio sui bianconeri: il viaggio del procuratore Federico Pastorello a Londra è sintomo di novità in arrivo, di un rilancio imminente da parte di Giuseppe Marotta per convincere definitivamente i 'Red Devils' a privarsi del gigante belga.

Eppure c'è chi considera questa trattativa già completamente chiusa: il giornalista Enrico Mentana ha condiviso sulla sua pagina un articolo del portale da lui diretto, 'Open', nel quale sono contenuti i dettagli e le cifre dell'operazione.

"Un tormentone dell'estate finisce in questo momento".

L'Inter avrebbe messo la freccia con una proposta di 83 milioni di euro (bonus compresi) pagabili in due anni, arrivando alla fatidica somma richiesta ormai da tempo dagli inglesi.

Per Lukaku sarebbe pronto un contratto della durata di cinque anni a circa 8 milioni a stagione, quasi il doppio dello stipendio base percepito da Mauro Icardi che saluterà la Pinetina. Sempre escludendo colpi di scena.