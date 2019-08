Calciomercato Inter, affondo per Lukaku: l'agente è in volo per Londra

L'Inter prepara l'assalto decisivo a Romelu Lukaku: l'agente Pastorello è in volo per Londra, per capire quale offerta fare al Manchester United.

La trattativa tra e per Romelu Lukaku è pronta a entrare nel vivo, nella fase che potrebbe finalmente portare il giocatore a disposizione di Antonio Conte, da tempo alle prese con problemi di carenza in attacco.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

I nerazzurri sono tornati improvvisamente in pole position: la fumata nera tra 'Red Devils' e Paulo Dybala ha di fatto estromesso quasi totalmente la dalla corsa per il bomber che negli ultimi giorni si è allenato con la sua ex squadra, l' .

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Marotta e Ausilio stanno forzando nel tentativo di chiudere al più presto l'operazione: l'agente di Lukaku, Federico Pastorello, si trova ora su un aereo diretto a Londra. Il motivo? Capire quale possa essere l'offerta adeguata da presentare al club inglese, quella giusta per far sì che anche le residue resistenze vengano abbattute.

L'Inter vuole avere la certezza di offrire la cifra in grado di accontentare subito il Manchester United e questo viaggio esplorativo del procuratore è da intendere proprio in tal senso. La nuova proposta dovrebbe comunque aggirarsi sui 70 milioni più bonus, per un totale di circa 75.

Bisognerà agire con una discreta fretta, in quanto il mercato inglese chiuderà i battenti domani e per le società britanniche non sarà più possibile effettuare movimenti in entrata, ma solo in uscita. Sarebbe quindi improbabile trovare un sostituto di Lukaku in tempi ristrettissimi, a meno che Solskjaer non si accontenti degli attaccanti già presenti in rosa.