Lukaku all'Inter, conferme dalla Spagna: accordo a 80 milioni

Secondo 'As', l'Inter ha chiuso con il Manchester United per l'arrivo di Romelu Lukaku: nei prossimi giorni le visite mediche del centravanti belga.

"El ya ha cerrado a Lukaku". Ovvero, l'Inter ha già chiuso per Lukaku. In c'è chi si sbilancia in maniera pesante: Romelu Lukaku è il nuovo rinforzo messo a disposizione dalla proprietà cinese, da Marotta e da Ausilio ad Antonio Conte. Il più pesante, fin qui.

A riferirlo è il quotidiano 'As', che nella propria versione online dà i dettagli dell'operazione che l'Inter avrebbe già perfezionato con il . A partire dal prezzo finale: 80 milioni di euro, bonus compresi.

Una cifra altissima, pur considerando il valore altrettanto elevato dell'ex centravanti di Albion ed , e comunque superiore a quella che l'Inter avrebbe inizialmente voluto strappare al Manchester United: 65 milioni più 5 di bonus.

Sempre secondo 'As', è solo questione di giorni perché arrivi anche la firma di Lukaku e il conseguente annuncio ufficiale da parte dell'Inter: entro la fine di questa settimana, o al massimo all'inizio della prossima, l'attaccante del Manchester United dovrebbe effettuare le visite mediche e diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro.

Conte, se tutto sarà confermato, si prepara dunque ad accogliere il sesto arrivo di una sessione di calciomercato già infuocata: l'Inter ha già preso Godin, Lazaro, Sensi e Barella, più il giovane Agoumé dal Sochaux. Il conto alla rovescia per Lukaku potrebbe essere iniziato.