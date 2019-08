Lukaku alla Juve senza Dybala nell'affare: piano B bianconero, solo cash

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', la Juventus potrebbe provare a portare Lukaku a Torino senza scambio con Dybala.

Lo scambio tra e con Lukaku e Dybala sembra ormai destinato a sfumare, anche se non è mai detto fino alla fine in sede di calciomercato. Ad ora però c'è da registrare il rallentamento ed un nuovo sorpasso dell'Inter per l'attaccante belga.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

La Juventus però non vuole demordere: oltre ad aspettare la risposta definitiva sulla scambio con Dybala, sta preparando un piano B, come riporta 'Repubblica'.

L'articolo prosegue qui sotto

La Vecchia Signora potrebbe sfidare l' solo con un'offerta cash, senza l'inserimento di altri giocatori (visto che l'eventuale cessione di Mandzukic allo United è slegata da tutto il resto). Attualmente l'Inter è ferma a quell'offerta di 65 milioni più bonus, anche se i nerazzurri potrebbe alzare presto la posta in palio.

In tal caso la Juventus dovrà pareggiare o superare l'offerta dell'Inter, per convincere il Manchester United. Saranno giorni di fuoco in questo senso, visto che il mercato in Premier League chiude giovedì 8 agosto alle 18 e, anche se la cessione potrà essere fatta in un secondo momento, i Red Devils dovranno assicurarsi in entrata un nuovo attaccante.

Resta anche da capire se il Manchester United, vedendo sfumare le varie ipotesi in uscita per Lukaku, possa abbassare le sue richiester per il belga e venderlo comunque al miglior offerente, che sia l'Inter o la Juventus.