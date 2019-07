Lukaku all'Inter, pronta una nuova offerta da 66,5 milioni più bonus

Settimana decisiva per la trattativa Lukaku-Inter: i nerazzurri sono pronti ad alzare l'offerta per convincere il Manchester United.

La trattativa che dovrebbe portare Romelo Lukaku all' è in una fase di stallo, ma potrebbe subire un'accelerata decisiva nei prossimi giorni.

Secondo 'Sky Sports News', l'Inter si prepara a mettere sul piatto una nuova offerta di 60 milioni di sterline (circa 66,5 milioni di euro) più bonus.

Un nuovo tentativo per cercare di convincere il , che ha detto sì al pagamento rateizzato ma non vuole scendere sotto gli 80 milioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Da capire dunque la portata dei bonus che l'Inter ha intenzione di inserire per sbloccare in maniera definitiva una trattativa che si sta portando troppo per le lunghe.

Conte ha infatti la necessità di avere a disposizione un nuovo attaccante già durante il ritiro, ma l'Inter vuole giocarsi tutte le sue carte prima di mollare la pista Lukaku.