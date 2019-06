Lukaku all'Inter? Il Manchester United dice no alle pedine di scambio Icardi e Nainggolan

Il Manchester United non vuole schiodarsi dalla richiesta di 80 milioni di euro, niente da fare per possibili scambi.

Vicinissimo l'arrivo di Sensi dal , formalizzato da tempo l'acquisto a parametro zero di Godin, ora l' punta fortemente un attaccante per la prossima stagione. Attaccante che risponde al nome di Romelu Lukaku, che sarebbe disposto a sposare i colori nerazzurri in caso di accordo tra i due club.

Accordo tra le parti però duro, considerando che il non si schioda da una pesantissima valutazione per Lukaku. Il belga del resto è stato pagato 85 milioni di euro e i Red Devils non hanno intenzione di ottenerne meno di 80 per una cessione in questa sessione di calciomercato.

Secondo ESPN, il Manchester United avrebbe persino detto ad eventuali grosse pedine di scambio come Icardi e Nainggolan: due proposte dell'Inter contenenti prima uno e poi l'altro sono state rispedite al mittente, per un team nerazzurro costretto dunque a ad aumentare la propria offerta economica.

Difficilmente Lukaku lascerà il Manchester United per una tale cifra e una conferma ai Red Devils è comunque lontana. Più probabile uno sconto dopo che l'Inter lavorerà ai fianchi, magari arrivando a 60 milioni di euro per avere il suo nuovo bomber.

In giornata è andato incontro tra l'agente del giocatore Pastorello e Conte, segno di come la trattativa per portare Lukaku all'Inter vada avanti. Serve solo convincere il Manchester United a modificare le proprie richieste, così da consegnare ai nerazzurri un nuovo rinforzo.