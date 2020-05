Luis Alberto: "Ronaldo l'ho battuto due volte, Messi è migliore"

Luis Alberto non ha dubbi sul confronto tra Messi e Ronaldo: "Leo è il migliore, Cristiano ha una mentalità vincente".

Chi è il migliore tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Probabilmente è impossibile dare una risposta certa e scevra da dubbi, ma Luis Alberto una sua idea a riguardo sembra essersela fatta.

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram con l'attore Manolo Morera, il centrocampista spagnolo della ha eletto la 'Pulce' come il migliore in assoluto tra i giocatori attualmente in attività.

"Contro Ronaldo abbiamo vinto due volte. E' da ammirare per la tenacia mostrata durante il suo percorso, si è guadagnato molto e nessuno gli ha regalato nulla. Cristiano ha una mentalità vincente, ha vinto tutto e vuole continuare a farlo, ma Messi secondo me è il migliore".

