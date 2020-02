Il Ludogorets è a Milano: squadra con mascherine anti-Coronavirus

Il Ludogorets, impegnato giovedì sera in Europa League contro l'Inter, atterra a Milano e scende dall'aereo con mascherine anti-Coronavirus.

L'emergenza Coronavirus in non fa dormire sonni tranquilli al . I bulgari, atterrati in Italia, sono scesi dall'aereo muniti di mascherine protettive.

Impegnati giovedì sera nel return match dei sedicesimi di contro l', calciatori e staff del Ludogorets si sono presentati a Milano in maniera insolita per provare a scongiurare il contagio.

Oltre alla mascherina, qualcuno ha pensato bene di indossare anche dei guanti. Ma non solo, perchè insieme alla squadra alla volta dell'Italia ha viaggiato anche un epidemiologo bulgaro.

Proprio il medico, avrebbe stabilito di acquistare 150 mascherine e una volta tornati in patria tutti verranno sottoposti a controlli sanitari. Giovedì, è bene ricordarlo, a San Siro si giocherà a porte chiuse.