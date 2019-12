Ludogorets-Inter, i bulgari cambiano allenatore: arriva Vrba

Il Ludogorets ha un nuovo tecnico: il ceco Pavel Vrba. Sarà lui a guidare la squadra contro l'Inter. Saluta il portiere Broun per ragioni personali.

Proprio nel giorno del sorteggio dei sedicesimi di , che lo vedrà opposto all' in una doppia sfida teoricamente senza storia, il cambia. Ed è un cambio non banale, perché il club ha annunciato il nuovo allenatore che guiderà la squadra: il ceco Pavel Vrba.

56 anni, Vrba arriva dal , con cui ha vinto tre campionati. Presentato dal Ludogorets come "il miglior allenatore ceco", prenderà in mano le redini della rosa a partire da gennaio. E dunque sarà lui a sedersi in panchina nel doppio confronto contro l'Inter, come annunciato dal club sul proprio sito ufficiale.

"La dirigenza e Vrba hanno raggiunto velocemente un accordo, ma abbiamo deciso di puntare su di lui soprattutto in quanto ha sposato pienamente le rigorose richieste del Ludogorets. Il suo contratto sarà valido fino a metà 2022".

Ludogorets appointed the best Czech coach – Pavel Vrba https://t.co/Gtu5fNJAH2 #ludogorets pic.twitter.com/YmaLealjwO — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) December 16, 2019

Il Ludogorets risolve così una volta per tutte la questione panchina, iniziata a ottobre con l'esonero di Stanislav Genchev e la fiducia a Stanislav Zhelyazkov. Proprio Genchev farà nuovamente parte del club, come assistente di Vrba.

La seconda novità di giornata, proprio nelle ore in cui a Nyon il Ludogorets veniva abbinato all'Inter, è l'addio del 33enne portiere Jorge Broun. L'argentino ha chiesto e ottenuto la separazione per motivi personali. In questa stagione non è mai sceso in campo, né in campionato né tantomeno in Europa League.