Lucca obiettivo del Sassuolo: il Pisa chiede 15 milioni

Dai goal in Serie B al salto in A, al Sassuolo. Il rush finale del mercato di gennaio può accendere la carriera di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che sogna la promozione.

Un sogno che Lucca, classe 2000, potrebbe coronare in questi giorni: i neroverdi, infatti, lo hanno messo nel mirino per portarlo subito in Emilia. Il Pisa valuta l'attaccante 15 milioni, mentre il Sassuolo è fermo a 10.

Le parti sono al lavoro per capire che margini esistono affinchè l'operazione vada in porto, nel frattempo Lucca - già nel giro dell'Under 21 - aspetta e continua a trascinare i toscani ai vertici della classifica.

Per il 21enne, lo score stagionale fin qui recita 6 reti in 18 presenze.