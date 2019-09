Lucas Silva apre alla A: "Mi trovo in Italia, ci sono parecchi sondaggi"

Appena svincolatosi dal Real Madrid, Lucas Silva ammette l'interesse di alcuni club italiani: "Per le mie caratteristiche di gioco mi troverei bene".

Lucas Silva, da qualche ora, non è più un giocatore del Real Madrid. Un matrimonio mai veramente sbocciato, tra un prestito e l'altro, fino all'inevitabile separazione. E ora, per il centrocampista brasiliano potrebbe aprirsi una porta a tinte tricolori: quella della .

L'articolo prosegue qui sotto

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

A svelarlo è lo stesso Lucas Silva, che in un'intervista al quotidiano spagnolo 'As' fa il punto sulla propria situazione, con particolare riferimento a un possibile arrivo nel nostro campionato.

"In questo momento mi trovo in assieme ai miei agenti, perché ci sono parecchi sondaggi. Però dovrò analizzare le proposte provenienti dall'Europa per poter decidere".

Su Lucas Silva, del resto, si era mosso il qualche tempo fa. Ed è lui stesso ad ammettere che il suo stile di gioco sarebbe particolarmente adatto al campionato italiano.

"Non ho preferenze per nessun campionato, perché mi interessa analizzare la situazione del club, però per le mie caratteristiche di gioco mi troverei meglio in e in Italia".

La priorità di Lucas Silva, in ogni caso, è una sola: scendere in campo il più possibile. E, magari, poterlo fare in una coppa europea.